Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Höhenkrankheit kickt!

Höhenkrankheit kickt!

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 3: Höhenkrankheit kickt!

21 Min.

Nach einem nächtlichen Gewitter hat Fritz mit der Höhenkrankheit zu kämpfen. Irgendwann erreichen sie dann endlich den Kegety-Pass auf ca. 3.800 m. Die Route nach unten ist durch einen Erdrutsch anspruchsvoll. 70 km vor der nächsten größeren Ortschaft hat Fritz einen Platten und bei Max bricht das Gewinde in der Kurbel und die Pedale fliegen ab.

