Black Clover
Folge 10: Die versprochene Welt
23 Min.Ab 12
Damit sie es mit dem mächtigen Krieger Ladros aufnehmen können, locken Fanzell und Mars diesen zu Asta. Der steht allerdings weiterhin Fana und Salamander gegenüber, die ihm mit ihrer Feuermagie zusetzen. Um den Hexenwald zu retten, müssen sich die einstigen Feinde daraufhin zusammenraufen und den feindlichen Magiern entgegentreten - doch das stellt vor allem für Mars eine Herausforderung dar.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
