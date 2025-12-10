Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 12

Die Mitglieder des Schwarzen Stiers feiern ihre jüngsten Erfolge. Yami lädt seine Kämpfer zu einem großen Festessen ein, allerdings scheint Asta von etwas betrübt zu sein. Die Magier finden bald darauf heraus, dass ihr Freund eine schreckliche Diagnose erhalten hat, die ihn nun belastet. Daraufhin beschließen sie, Asta zu helfen.

