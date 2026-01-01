Zum Inhalt springenBarrierefrei
23 Min.Ab 12

Nachdem Asta mithilfe seines einstigen Feindes Mars die Magierin Fana bezwungen hat, gönnen sich die Mitglieder des Schwarzen Stiers eine kurze Verschnaufpause. Dieser Moment der Ruhe hält allerdings nicht lang an, denn der eigentlich totgeglaubte Ladros taucht plötzlich wieder auf und wirft sich Asta entgegen.

