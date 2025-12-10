Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die ungekrönte, unbesiegbare Löwin

Folge 20: Die ungekrönte, unbesiegbare Löwin

23 Min.Ab 12

Mereoleona, die neue Anführerin das Scharlachroten Löwen, hält ein Spezialtraining für die Mitglieder ihres Ordens ab. Sie zwingt jedoch auch Asta, Noelle, Yuno, Yami und Charlotte, bei den Übungen mitzumachen. Dafür verschleppt sie die Krieger zu einem gefährlichen Vulkan, den diese besteigen müssen. Während sich die meisten Ritter mithilfe ihres Manas vor der Hitze schützen können, stellt die Aufgabe den magielosen Asta vor ein großes Problem.

