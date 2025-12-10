Die ungekrönte, unbesiegbare LöwinJetzt kostenlos streamen
Black Clover
Folge 20: Die ungekrönte, unbesiegbare Löwin
23 Min.Ab 12
Mereoleona, die neue Anführerin das Scharlachroten Löwen, hält ein Spezialtraining für die Mitglieder ihres Ordens ab. Sie zwingt jedoch auch Asta, Noelle, Yuno, Yami und Charlotte, bei den Übungen mitzumachen. Dafür verschleppt sie die Krieger zu einem gefährlichen Vulkan, den diese besteigen müssen. Während sich die meisten Ritter mithilfe ihres Manas vor der Hitze schützen können, stellt die Aufgabe den magielosen Asta vor ein großes Problem.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA