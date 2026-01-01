Black Clover
Folge 12: Ein Niemand
23 Min.Ab 12
Der Kampf gegen Ladros scheint für Asta aussichtslos zu sein, da der General aus Diamond immer mehr magische Energie in sich aufnimmt. Der Krieger des Schwarzen Stiers steht kurz vor dem Ende seiner Kräfte, als er plötzlich eine völlig neue Macht in sich entdeckt - und sich dabei seinem Innersten stellen muss.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Black Clover
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA