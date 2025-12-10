Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Sühne eines Deserteurs

Crunchy RollStaffel 2Folge 9
Sühne eines Deserteurs

Sühne eines DeserteursJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 9: Sühne eines Deserteurs

23 Min.Ab 12

Asta und seine Freunde kämpfen immer noch gegen die Magierin Fana und den Feuergeist Salamander. Währenddessen stellt sich Fanzell am anderen Ende des Hexenwalds den Angreifern aus Diamond entgegen und schafft es, mithilfe der Hexen einen großen Teil der feindlichen Armee zu überrumpeln. Als er jedoch auf seinen alten Schüler Ladros trifft, gerät der Krieger in einen scheinbar ausweglosen Kampf - bis er unerwarteten Beistand erhält.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchy Roll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen