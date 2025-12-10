Black Clover
Folge 19: Zwei neue Sterne am Himmel
23 Min.Ab 12
Auf dem Höhepunkt des Sternenfestes verkündet der Magierkönig Julius den besten Ritterorden des Jahres. Das Ergebnis stellt dabei nicht nur für die Mitglieder des Schwarzen Stiers eine Überraschung dar, und die Krieger lassen sich nach all ihren Anstrengungen gebührend feiern. Als die Stimmung gerade ihren Höhepunkt erreicht, tritt der Herrscher des Königreichs Clover mit einer unglaublichen Ankündigung an sein Volk heran.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA