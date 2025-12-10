Zum Inhalt springenBarrierefrei
Black Clover

Zwei neue Sterne am Himmel

Crunchy RollStaffel 2Folge 19
Zwei neue Sterne am Himmel

Zwei neue Sterne am HimmelJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 19: Zwei neue Sterne am Himmel

23 Min.Ab 12

Auf dem Höhepunkt des Sternenfestes verkündet der Magierkönig Julius den besten Ritterorden des Jahres. Das Ergebnis stellt dabei nicht nur für die Mitglieder des Schwarzen Stiers eine Überraschung dar, und die Krieger lassen sich nach all ihren Anstrengungen gebührend feiern. Als die Stimmung gerade ihren Höhepunkt erreicht, tritt der Herrscher des Königreichs Clover mit einer unglaublichen Ankündigung an sein Volk heran.

Black Clover
Crunchy Roll
Black Clover

Black Clover

