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Black Clover

Die Falle eines Unterschichtlers

CrunchyrollStaffel 2Folge 27
Die Falle eines Unterschichtlers

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Black Clover

Folge 27: Die Falle eines Unterschichtlers

23 Min.Ab 12

Das große Royal Knights Auswahlturnier geht endlich in die zweite Runde. Dabei treten zunächst Asta, Mimosa und Xerx gegen Magna, Sol und Kirsch an. Xerx offenbart seinem Team, dass er das Schlachtfeld mit magischen Fallen überzogen hat, um ihre Gegner zu schwächen - jedoch verrät er seinen Mitstreitern nicht, wo sich diese befinden. Als Kirsch dann auch noch seine gewaltige Magie einsetzt, muss Asta sich etwas einfallen lassen.

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