Black Clover
Folge 28: Rowdy vs. Muskelprotz
23 Min.Ab 12
Asta, Mimosa und Xerx kämpfen weiterhin gegen das gegnerische Team. Nachdem die Magier Kirsch in eine Falle gelockt und ausgeknockt haben, attackiert Magna Astas Kristall. Dieser versucht die Angriffe seines Freundes abzuwehren, hat jedoch große Schwierigkeiten mit der Geschwindigkeit von dessen Feuerbällen. Da Mimosa währenddessen von Sol überwältigt wurde, muss das Team sich nun voll und ganz auf den mysteriösen Xerx verlassen.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Crunchyroll SA