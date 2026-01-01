Black Clover
Folge 47: Schlafender Löwe
23 Min.Ab 12
Während Mereoleona im Hauptquartier des Kalten Auges der Weißen Nacht in einen harten Kampf gegen die Elfen verwickelt ist, werden ihre Ordensbrüder ebenfalls von einem Feind attackiert. Randall wird von Lichts Zauber beeinflusst und greift ohne Unterlass die anderen Mitglieder des Scharlachroten Löwen an. Leopold versucht zwar mit aller Macht gegen seinen Vizekapitän zu bestehen, hat jedoch große Schwierigkeiten und muss auf all seine Kraft zurückgreifen, um zu überleben.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2017
12
