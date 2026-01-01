Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Black Clover

Zwei Wunder

CrunchyrollStaffel 2Folge 51
Zwei Wunder

Zwei WunderJetzt kostenlos streamen

Black Clover

Folge 51: Zwei Wunder

23 Min.Ab 12

Während die Elfen die Hauptstadt der Menschen attackieren und die Royal Knights dorthin eilen, versuchen Asta und Yuno den Angriff auf ihr Heimatdorf Hage zu stoppen. Die beiden nehmen es mit dem angreifenden Krieger auf und kümmern sich um ihre verletzten Freunde. Unter diesen befindet sich auch der Adoptivvater der beiden Magischen Ritter, der durch einen mächtigen Zauber vergiftet wurde.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Black Clover
Crunchyroll
Black Clover

Black Clover

Alle 2 Staffeln und Folgen