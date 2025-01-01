Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 1
47 Min.Ab 12

Binnen Minuten wird in Europa das komplette Stromnetz lahmgelegt: Züge bleiben stehen, die Telekommunikationsversorgung bricht ab, Heizungen laufen nicht mehr an - eine ganze Nation befindet sich schlagartig im Ausnahmezustand. Während der nationale Krisenstab nach Antworten und schnellen Lösungen sucht, findet der ehemalige Hacker Pierre heraus, was den Blackout verursachte. Doch ehe er helfen kann, gerät er selbst ins Visier der Ermittler.

SAT.1
