Blackout
Folge 1: Dunkelheit
47 Min.Ab 12
Binnen Minuten wird in Europa das komplette Stromnetz lahmgelegt: Züge bleiben stehen, die Telekommunikationsversorgung bricht ab, Heizungen laufen nicht mehr an - eine ganze Nation befindet sich schlagartig im Ausnahmezustand. Während der nationale Krisenstab nach Antworten und schnellen Lösungen sucht, findet der ehemalige Hacker Pierre heraus, was den Blackout verursachte. Doch ehe er helfen kann, gerät er selbst ins Visier der Ermittler.
Genre:Thriller, Drama, Mini-Serie
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1