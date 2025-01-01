Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blackout

In der Höhle des Löwen

SAT.1Staffel 1Folge 2
In der Höhle des Löwen

In der Höhle des LöwenJetzt kostenlos streamen

Blackout

Folge 2: In der Höhle des Löwen

46 Min.Ab 12

Frauke versucht im Krisenstab verzweifelt einen Überblick über die Lage zu bekommen. Carlo strandet ohne Benzin auf einem Bauernhof und Manzano wird mit dem Hubschrauber zu Europol nach Brüssel gebracht: Sagt er die Wahrheit, oder ist er selbst für den Anschlag verantwortlich? Und was ist vor 20 Jahren beim G8 Gipfel in Genua passiert?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Blackout
SAT.1
Blackout

Blackout

Alle 1 Staffeln und Folgen