Blackout
Folge 2: In der Höhle des Löwen
46 Min.Ab 12
Frauke versucht im Krisenstab verzweifelt einen Überblick über die Lage zu bekommen. Carlo strandet ohne Benzin auf einem Bauernhof und Manzano wird mit dem Hubschrauber zu Europol nach Brüssel gebracht: Sagt er die Wahrheit, oder ist er selbst für den Anschlag verantwortlich? Und was ist vor 20 Jahren beim G8 Gipfel in Genua passiert?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Blackout
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama, Mini-Serie
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1