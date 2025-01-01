Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Blackout

Tag X

SAT.1Staffel 1Folge 6
Tag X

Tag XJetzt kostenlos streamen

Blackout

Folge 6: Tag X

48 Min.Ab 12

Manzano stellt sich der Polizei und seiner Vergangenheit. Er gesteht, dass er den Code geschrieben hat. Gemeinsam finden sie das Versteck der Attentäter, aber Pucao, der charismatische Anführer, kann entkommen. Manzano kehrt zurück zu seiner Jugendliebe Helena, aber das Treffen endet anders als erwartet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Blackout
SAT.1
Blackout

Blackout

Alle 1 Staffeln und Folgen