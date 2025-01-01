Blackout
Folge 4: Ins Herz der Finsternis
47 Min.Ab 12
Manzano rettet sich in ein evakuiertes Krankenhaus, indem hilflose Ärzte Patienten nur noch sterben lassen können. Das BKA um Hartlandt findet heraus, dass eine Gruppe Attentäter Hochspannungsmasten in die Luft sprengt. Und Axel findet Lisas Kuscheltier neben einer Leiche. Wo sind die Kinder?
Blackout
Genre:Thriller, Drama, Mini-Serie
Produktion:DE, 2021
12
