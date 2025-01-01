Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 1 Folge 3
Folge 3: Chaos

48 Min. Ab 12

Manzano wird auf der Flucht angeschossen und bekommt Hilfe von einer Journalistin. Wir erfahren, dass er viel tiefer in den Blackout verwickelt ist als zugegeben. Frauke bittet ihren Ex-Mann Axel, Lisa und Marie zu suchen. Auf den Straßen wächst das Chaos und eine Auseinandersetzung endet tödlich.

