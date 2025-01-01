Blackout
Folge 5: Abgrund
46 Min.Ab 12
Durch den Blackout kommt es zu einem Reaktorzwischenfall im AKW Werthe. Der Krisenstab setzt alles daran die Katastrophe zu verhindern. Manzano spürt seine alten Freunde auf. Hat einer von ihnen den Code verraten, der den Blackout verursacht hat? Am Ende trifft er eine folgenschwere Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Blackout
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama, Mini-Serie
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1