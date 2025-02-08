Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 5

DMAXFolge vom 08.02.2025
Episode 5

Episode 5Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 08.02.2025: Episode 5

41 Min.Folge vom 08.02.2025Ab 6

Grenzschützer:innen haben bei einer Kontrolle auf der Öresundbrücke in einem Lkw eine Cannabis-Mühle entdeckt. Daraufhin werden der Fahrer und das Vehikel gründlich durchsucht. Am Stockholmer Flughafen Arlanda tun zwei Passagiere aus der Türkei völlig ahnungslos. Aber die Männer haben in einem Teppich Shisha-Tabak versteckt. Und auch in den Post-Terminals suchen aufmerksame Beamte regelmäßig nach Schmuggelware. In dieser Folge von „Border Control“ kommen in einem Paket drei Armbrüste zum Vorschein. Die Schusswaffen wurden als Sportzubehör deklariert.

