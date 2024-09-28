Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 28.09.2024: Episode 10
41 Min.Folge vom 28.09.2024Ab 6
Die Fluggäste aus Thailand insistieren hartnäckig. Aber die erfahrenen Grenzschützer am Flughafen Stockholm/Arlanda lassen sich nicht auf Diskussionen ein. Denn die Einfuhrbestimmungen lassen keinen Spielraum für Verhandlungen. Am Torsvik-Terminal außerhalb von Jönköping werden unterdessen Postsendungen bearbeitet. Dort wecken rezeptpflichtige Medikamente das Interesse des Sicherheitspersonals. Und in Ystad gerät ein polnischer Lkw-Fahrer in Erklärungsnot. Der Mann transportiert in seinem Vehikel nicht nur Baumaterialien, sondern auch zwei Paletten Wodka.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
