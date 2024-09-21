Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 8

DMAXFolge vom 21.09.2024
41 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 12

Unregelmäßigkeiten in den Impfpapieren von drei Hundewelpen machen die Sicherheitskräfte bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Öresundbrücke misstrauisch. In einem Transportkäfig, der mit Kleidung verdeckt wurde, entdecken die Beamten dann zwei weitere Vierbeiner. Damit erhärtet sich der Verdacht, dass die Tiere illegal über die Grenze geschmuggelt werden sollten. An den Flughäfen in Stockholm und Göteborg sortieren schwedische Grenzschützer unterdessen Lebensmittel aus. Denn Fleisch- und Milchprodukte aus Nicht-EU-Ländern darf man nicht ins Land einführen.

