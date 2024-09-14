Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 14.09.2024: Episode 6
41 Min.Folge vom 14.09.2024Ab 6
Brot, Nüsse und Kekse stellen bei der Gepäckkontrolle am Flughafen in Göteborg kein Problem dar. Für Fleischprodukte aus nicht EU-Mitgliedstaaten gilt jedoch ein Einfuhrverbot. Die Lebensmittel werden konfisziert. An der Grenze zwischen Schweden und Dänemark läuft unterdessen ein Vierbeiner zur Höchstform auf. Spürhund „Paddy“ interessiert sich im Gepäckraum eines Reisebusses für zwei Taschen. Den Eigentümern droht auf der Öresundbrücke Ungemach. Und in Stockholm erregen in dieser Folge von „Border Control“ falsche Banknoten das Interesse der Grenzschützer.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
