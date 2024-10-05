Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 05.10.2024: Episode 11
41 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 6
Grenzschützer kontrollieren in Ystad einen Autofahrer. Der Mann wirkt sehr angespannt. Er ist kreidebleich und seine Hände zittern. Das könnte darauf hindeuten, dass er etwas zu verbergen hat. Am Stockholmer Flughafen kontrolliert das Sicherheitspersonal derweil einen potenziellen Schmuggler. Der Passagier hat möglicherweise Drogen verschluckt. Deshalb wird er in ein Krankenhaus gebracht, wo Ärzte seinen Magen röntgen. Und Spürhund „Dusty“ sucht im Paketzentrum nach verdächtiger Post. Der Vierbeiner schnüffelt sich in einer Schicht durch Tausende Päckchen.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.