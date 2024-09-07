Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Control: Schwedens Grenzschützer

Episode 3

DMAXFolge vom 07.09.2024
Episode 3

Episode 3Jetzt kostenlos streamen

Border Control: Schwedens Grenzschützer

Folge vom 07.09.2024: Episode 3

41 Min.Folge vom 07.09.2024Ab 12

Die Einfuhr von Erzeugnissen tierischen Ursprungs in die EU unterliegt strikten Regeln. Das ist keine Schikane. Die Beschränkungen sollen stattdessen sicherstellen, dass keine gefährlichen Krankheitserreger in die Europäische Union eingeschleppt werden. Als man sein Fleisch konfisziert, ist ein Passagier aus Kamerun am Flughafen in Stockholm jedoch wenig begeistert. Und in Trelleborg kontrollieren Grenzschützer einen Auflieger, der nach Russland transportiert werden soll. Dabei stoßen die Sicherheitskräfte auf große Mengen falsch deklarierter Ware.

Alle verfügbaren Folgen