Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 21.09.2024: Episode 7
41 Min.Folge vom 21.09.2024Ab 6
Das Gold im Gepäck eines Reisenden aus Pakistan ist deutlich mehr wert als 4700 Kronen. Deshalb hätte der Mann das Edelmetall bei der Ankunft am Flughafen in Stockholm deklarieren müssen. Und für die Pillen in seinem Koffer kann der Passagier kein Rezept vorweisen. Das riecht nach Ärger. Im größten Paketterminal Südschwedens werden unterdessen Süßigkeiten sichergestellt, die mutmaßlich THC enthalten. Und Hunde dürfen nur dann die Grenze passieren, wenn sie gegen Tollwut geimpft sind. Die entsprechenden Papiere kann eine Halterin aber nicht vorweisen.
