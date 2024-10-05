Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 05.10.2024: Episode 12
41 Min.Folge vom 05.10.2024Ab 12
In Stockholm gibt ein Passagier patzige Antworten. Der Mann hat den Zoll ohne seine Frau passiert, die angeblich noch auf ihre Koffer wartet. Warum hat es der Reisende bei der Ankunft am Flughafen so eilig? An der Öresundbrücke stoppen Grenzschützer unterdessen ein Paar aus Deutschland. Der Mann und die Frau haben nicht nur Alkohol im Gepäck. Bei der Fahrzeugkontrolle kommt auch eine Dose mit Cannabis zum Vorschein. Und in Svinesund sitzen vier Nationen in einem Pkw. Die Männer tragen sehr viel Bargeld bei sich. Das kommt den Beamten verdächtig vor.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.