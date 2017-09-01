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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 10

DMAXFolge vom 01.09.2017
Episode 10

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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 01.09.2017: Episode 10

22 Min.Folge vom 01.09.2017Ab 12

Mehr als 12 000 Gepäckstücke laufen pro Stunde in flachen Körben über die Förderbänder des Flughafens Madrid-Barajas. Dabei werden die Koffer und Taschen unter anderem nach Sprengstoff und Rauschmitteln durchsucht. Und in dieser Folge entdecken Eduardo Ojeda und seine Kollegen vom Zoll auf dem Computerbildschirm verdächtige Metallobjekte, die in der Luft ein großes Sicherheitsrisiko darstellen könnten. Ein Passagier aus Asien versucht derweil 40 Mobiltelefone an den erfahrenen Grenzschützern vorbeizuschmuggeln.

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