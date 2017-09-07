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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 14

DMAXFolge vom 07.09.2017
Episode 14

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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 07.09.2017: Episode 14

22 Min.Folge vom 07.09.2017Ab 6

Von Armenien über Moskau nach Barcelona: Eine Passagierin aus Eriwan wollte am Flughafen die Zollkrontrolle umgehen, aber aufmerksame Grenzschützer sind ihr dabei auf die Schliche gekommen. Deshalb wird das Gepäck der Dame nun genau untersucht. Dabei entdecken Esteban Gil und seine Kollegen in den Koffern 45 Stangen Zigaretten im Wert von circa 3500 Euro. Zudem arbeitet die Tabakschmugglerin dem Anschein nach nicht allein. Auf der Fähre nach Tanger verstößt ein ausländischer Fahrgast derweil gegen das spanische Waffengesetz.

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