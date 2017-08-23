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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 3

DMAXFolge vom 23.08.2017
Episode 3

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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 23.08.2017: Episode 3

22 Min.Folge vom 23.08.2017Ab 6

In Algeciras weckt ein verdächtiger Lebensmittelcontainer die Aufmerksamkeit der spanischen Grenzschützer. Die darin befindlichen Ananaskisten haben eine lange Reise hinter sich - sie stammen aus Panama. Doch beim Durchleuchten der Ware machen die Zollbeamten eine interessante Entdeckung: Offenbar wurden einige Früchte vor dem Transport von Drogenschmugglern präpariert, denn darin finden sich Plastikbeutel mit Kokain. Auf dem Flughafen in Barcelona ziehen Javier Leal und seine Kollegen derweil einen Koffer mit doppeltem Boden aus dem Verkehr.

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