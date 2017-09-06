Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 06.09.2017: Episode 13
22 Min.Folge vom 06.09.2017Ab 12
Im Hafen von Algeciras wird ein Schiffscontainer gescannt, dessen Inhalt augenscheinlich nicht den Angaben auf den Frachtpapieren entspricht. Der Verdacht der Grenzschützer: In dem Transportbehälter aus Afrika könnten sich illegale Tierprodukte befinden, vielleicht sogar Elefantenstoßzähne. Unterdessen bekommt es die spanische Küstenwache mit einem lebensgefährlichen Einsatz zu tun. Denn in der Meerenge von Gibraltar ist ein Boot mit Migranten in Seenot geraten. An Bord sollen sich bis zu 40 Personen befinden. Die Einsatzkräfte verlieren keine Zeit, um den Menschen zur Hilfe zu eilen...
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.