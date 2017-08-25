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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Episode 5

DMAXFolge vom 25.08.2017
Episode 5

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Border Control - Spaniens Grenzschützer

Folge vom 25.08.2017: Episode 5

22 Min.Folge vom 25.08.2017Ab 6

Am Flughafen in Madrid ist eine Maschine aus El Salvador gelandet. Aber 14 Passagiere werden bei der Einreise nach Spanien von der Guardia Civil festgehalten, weil ihre Gepäcklabel Fragen aufwerfen. Der grüne Rand weist auf einen innereuropäischen Flug hin, aber unterwegs gab es keinen außerplanmäßigen Zwischenstopp. Wie lässt sich dieser Sachverhalt erklären? Die Recherchen der Sicherheitsbeamten deuten auf die kriminellen Machenschaften einer Schlepperbande hin, deshalb tritt in diesem Fall auch die Nationalpolizei auf den Plan.

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