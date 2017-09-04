Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 04.09.2017: Episode 11
22 Min.Folge vom 04.09.2017Ab 12
Drei Tage Urlaub in Madrid? Eine junge Frau aus Ecuador macht am Flughafen der spanischen Hauptstadt widersprüchliche Angaben. Da die Passagierin zudem extrem nervös wirkt und aus einem Land kommt, über das Drogenkartelle häufig Rauschgift in die Europäische Union einschleusen, werden die Beamten der Guardia Civil misstrauisch. Eine Röntgenuntersuchung wird zeigen, ob Emilio Sacristan und seine Kollegen mit ihrem Verdacht richtig liegen. Bei einer Devisenkontrolle an der Grenze zu Andorra ist die Polizei derweil schon fündig geworden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.