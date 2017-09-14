Border Control - Spaniens Grenzschützer
Folge vom 14.09.2017: Episode 19
22 Min.Folge vom 14.09.2017Ab 6
Ein Pkw mit doppeltem Boden: Die Guardia Civil ist in der Region Campo de Gibraltar Zigarettenschmugglern auf der Spur. Die beiden Männer haben in ihrem präparierten Fahrzeug Tabakwaren im Wert von 3500 Euro versteckt. Am Flughafen Madrid-Barajas kontrollieren spanische Grenzschützer derweil das Gepäck eines Passagiers aus Bogota. Der Fluggast aus Südamerika wirkt nervös. In einem Geheimfach seiner Aktentasche entdecken Luís Vicente und seine Kollegen vom Zoll eine verdächtige Substanz. Handelt es sich bei dem Pulver um Kokain?
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-10: Warner Bros. Discovery, Inc.