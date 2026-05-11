Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 11.05.2026: Episode 20
44 Min.Folge vom 11.05.2026Ab 6
81 Kleidungsstücke und 40 Schals: Eine Passagierin aus Dubai möchte mit sehr vielen Textilien in die Türkei einreisen. Der Gesamtwert beträgt angeblich 900 Euro. Doch daran hegen die Zöllnerinnen am Flughafen Sabiha Gökcen ernsthafte Zweifel. Die Beamtinnen kontrollieren die Etiketten und recherchieren die Preise im Internet. Denn Reisende, die unangemeldete Handelswaren einführen, müssen mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen. Und am Ambarli-Hafen gehen die Grenzschützer auf Nummer sicher. Wurden in einem Container aus Ecuador Betäubungsmittel versteckt?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.