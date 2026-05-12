Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 12.05.2026: Episode 21
46 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 6
War das ein Bestechungsversuch? Ein Passagier aus Usbekistan macht den Zollfahndern am Flughafen in Istanbul ein ungebührliches Angebot. Er möchte den Beamten Tabaksticks schenken. Die Grenzschützer lehnen diese Offerte jedoch ab. Die 65 Stangen in seinem Gepäck überschreiten bei Weitem die gesetzliche Freigrenze. Deshalb wird der mutmaßliche Schmuggler nach seiner Vernehmung umgehend der Staatsanwaltschaft überstellt. Und am Hafen von Ambarli verwenden die Beamten in dieser Folge einen mobilen Röntgenscanner. Das Gerät wurde für flexible Einsätze konzipiert.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.