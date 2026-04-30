Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 30.04.2026: Episode 14
46 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 6
In Istanbul ist ein Flugzeug aus Kenia gelandet. Nachdem das Gepäck entladen wurde, bringt man es mit einem Transportwagen in die Sortierhalle und fährt es durch die Röntgenanlage. Dabei fallen drei Koffer mit ungewöhnlicher Dichte auf. Noch greift der Zoll nicht ein. Die Beamten wollen zunächst herausfinden, wer das Gepäck in Empfang nimmt. Und am Flughafen Sabiha Gökçen hat ein Passagier aus Kuwait eine große Menge Parfüm in seinen Koffern verstaut. Die Grenzbeamten zählen 44 Flakons, viele davon in Originalverpackung. Dabei handelt es sich angeblich um Geschenke.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.