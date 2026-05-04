Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 04.05.2026: Episode 15
46 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Zwei verdächtige Passagiere, die mit einer Maschine aus den Niederlanden gelandet sind, lassen am Flughafen Sabiha Gökçen schweigend eine Gepäckkontrolle über sich ergehen. Die Männer ahnen bereits, dass ihnen Ärger droht. Denn in den Koffern der Reisenden entdecken türkische Grenzschützer in Vakuumbeuteln verpackte Betäubungsmittel. Und im Hafen von Ambarli wird ein Frachtschiff durchsucht. Von den Ladebuchten über den Maschinenraum bis hin zu den Unterkünften der Besatzung: Die speziell für solche Kontrollen ausgebildeten Zöllner nehmen alles gründlich unter die Lupe.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.