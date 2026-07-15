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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Der "legale Pädophile"

Staffel 2Folge 23vom 15.07.2026
Der "legale Pädophile"

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 23: Der "legale Pädophile"

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen Vancouver macht sich ein mexikanischer Einreisender verdächtig. Er ist extrem nervös und will schon wieder zurückreisen, als die Beamten ihn in die Mangel nehmen. Am Grenzübergang Pacific Highway ist den Grenzbeamten ein Amerikaner aufgefallen, der für ein paar Tage Wellness in Kanada machen will. Bei den Recherchen stoßen die Beamten auf den Blog des Mannes, der sich dort als "legaler Pädophiler" bezeichnet.

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

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