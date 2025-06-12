Staffel 1Folge 104vom 12.06.2025
Boruto
Folge 104: Der kleine Mitbewohner
23 Min.Folge vom 12.06.2025Ab 12
Mitsuki nimmt ein scheinbar heimatloses Tier bei sich auf, nachdem ein Dieb verschwunden ist. Dieser hat seine Beute geschnappt und hat lediglich die Katze zurückgelassen. Es dauert jedoch nicht lang, bis sich die Samtpfote als Komplizin entpuppt.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media