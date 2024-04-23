Staffel 1Folge 57vom 23.04.2024
Boruto
Folge 57: Der Grund, weshalb ich nicht verlieren darf
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
In der zweiten Runde der Chunin-Prüfungen spielen die Teams gegeneinander "Capture the Flag".
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media