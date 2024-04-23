Staffel 1Folge 67vom 23.04.2024
Boruto
Folge 67: Super-Chocho im Schmetterlingsmodus!!
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Die Teams Nummer Sieben und Zehn müssen die beiden bekannten Schauspieler Tomaru und Ashina beschützen, als sie bedroht werden. Während die Teams sich versammeln, um die Missionsdetails zu klären, erkennt Boruto einen von ihnen nicht.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media