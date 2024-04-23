Staffel 1Folge 69vom 23.04.2024
Boruto
Folge 69: Super-Chocho im Liebeschaos!!
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Der Ninja mit der Gasmaske macht sich mit Tomaru aus dem Staub und verlangt ein Lösegeld, auch wenn Boruto und die anderen Ninjas noch so aufmerksam sind. Die Forderung des Geldes will Ashina unbedingt selbst beantworten.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media