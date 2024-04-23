Staffel 1Folge 62vom 23.04.2024
Boruto
Folge 62: Angriff der Ötsutsuki
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Die Mitglieder des Otsutsukiklans attackieren die Prüfungen, während Boruto seinem Vater zuschaut. Zuvor hat Naruto seinen Sohn von den Abschlussprüfungen disqualifiziert, da er ein spezielles Tool benutzt hat, das ihn stärker macht.
Boruto
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media