Staffel 1Folge 70vom 23.04.2024
Jenseits der NervositätJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 70: Jenseits der Nervosität
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
Metal beginnt sein Training, um die acht inneren Tore zu meistern, die ultimative Taijutsu-Technik. Dabei steht er unter enormen Druck, sodass er nach einer Möglichkeit sucht, sicherzustellen, dass sein Training erfolgreich sein wird.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media