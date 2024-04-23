Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Boruto

NarutoStaffel 1Folge 70vom 23.04.2024
Jenseits der Nervosität

Jenseits der NervositätJetzt kostenlos streamen

Boruto

Folge 70: Jenseits der Nervosität

23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12

Metal beginnt sein Training, um die acht inneren Tore zu meistern, die ultimative Taijutsu-Technik. Dabei steht er unter enormen Druck, sodass er nach einer Möglichkeit sucht, sicherzustellen, dass sein Training erfolgreich sein wird.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Boruto
Naruto

Boruto

Alle 1 Staffeln und Folgen