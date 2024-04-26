Staffel 1Folge 75vom 26.04.2024
Die Prüfungen in der Drachen-HöhleJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 75: Die Prüfungen in der Drachen-Höhle
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Boruto lokalisiert den Ryuchi Cave und muss eine Prüfung bestehen, um zu White Snake Sage zu kommen.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media