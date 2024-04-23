Staffel 1Folge 58vom 23.04.2024
Möge das Turnier beginnen!!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 58: Möge das Turnier beginnen!!
23 Min.Folge vom 23.04.2024Ab 12
In der dritten Runde der Chunin-Prüfungen nehmen die Kandidaten an Eins-gegen-Eins-Kämpfen teil.
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media