Staffel 1Folge 77vom 26.04.2024
Ein starker Feind, Garagas Wutanfall!Jetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 77: Ein starker Feind, Garagas Wutanfall!
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Boruto will die Riesenschlange Garaga überlisten und stellt sich ihr frontal gegenüber.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media