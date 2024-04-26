Staffel 1Folge 80vom 26.04.2024
Mitsukis FreundJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 80: Mitsukis Freund
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Boruto ist außer sich, weil Mitsuki sich gegen ihn gestellt und sich den Kämpfern des Erdreiches angeschlossen hat. Mitsuki fühlt sich insbesondere von einer Person der Gruppe angezogen, was Boruto einfach nicht glauben kann.
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Boruto
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Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie, Comedy, Kampfsport
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Palatin Media