Staffel 1Folge 81vom 26.04.2024
Borutos WunschJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 81: Borutos Wunsch
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Während Inojin und Cho-Cho die Umgebung auskundschaften, muss Boruto diesmal aussetzen, da ihm seine Verletzung ordentlich zusetzt. Die Ninja improvisieren einen Plan, in Sicherheit zu gelangen, weil sie gefährlich nah am Feindgebiet sind.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Boruto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media