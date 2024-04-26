Staffel 1Folge 82vom 26.04.2024
Die Iwagakure-InfiltrationJetzt kostenlos streamen
Boruto
Folge 82: Die Iwagakure-Infiltration
23 Min.Folge vom 26.04.2024Ab 12
Boruto und seine Freunde schleichen sich auf einer Mission in das Dorf versteckt unter Steinen. Sie wollen den ehemaligen Tsuchikage Ohnoki bei ihrem Auftrag finden, allerdings werden sie unbemerkt von jemanden beobachtet.
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Palatin Media